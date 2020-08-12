В Харькове переименовали станцию метро "Московский проспект"

Фото: харьковское метро (metro.kharkov.ua)

Станцию переименовали в "Турбоатом"

В Харькове переименовали станцию метро. Так станция "Московский проспект" была переименована в "Турбоатом".

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена города.

Указано, что станцию переименовали во исполнение решения № 1812/19 "О переименовании станции метрополитена" Харьковского городского совета от 16 октября 2019 года. Ее переименовали с учетом рекомендации городской комиссии по вопросам топонимики и историко-культурной среды

"Уважаемые харьковчане и гости города! Информируем, что завершены основные работы по переименованию станции метрополитена "Московский проспект" в станцию "Турбоатом", - сказано в сообщении метрополитена.

Как писало РБК-Украина, в рамках ослабления карантина в Украине с 25 мая возобновили работу метро Харькова.

Напомним, зимой стало известно, что одну из станций метро Киева хотят переименовать: речь идет о станции "Дорогожичи" на зеленой ветке метрополитена.