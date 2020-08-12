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У Харкові перейменували станцію метро "Московський проспект"

Харків, Середа 12 серпня 2020 13:16
У Харкові перейменували станцію метро "Московський проспект"
Фото: харківське метро (metro.kharkov.ua)
Автор: Юлія Струк

Станцію перейменували в "Турбоатом"

У Харкові перейменували станцію метро. Так станція "Московський проспект" була перейменована в "Турбоатом".

Про це повідомляє прес-служба метрополітену міста.

Зазначено, що станцію перейменували на виконання рішення № 1812/19 "Про перейменування станції метрополітену" Харківської міської ради від 16 жовтня 2019 року. Її перейменували з урахуванням рекомендації міської комісії з питань топоніміки та історико-культурного середовища

"Шановні харків'яни та гості міста! Інформуємо, що завершені основні роботи з перейменування станції метрополітену "Московський проспект" у станцію "Турбоатом", - сказано в повідомленні метрополітену.

Як писало РБК-Україна, в рамках ослаблення карантину в Україні з 25 травня відновили роботу метро Харкова.

Нагадаємо, взимку стало відомо, що одну зі станцій метро Києва хочуть перейменувати: мова йде про станцію "Дорогожичі" на зеленій гілці метрополітену.

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