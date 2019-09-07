В Харькове отремонтировали корпус областного перинатального центра, - Светличная

В Харьковском областном перинатальном центре капитально отремонтировано здание 1-го корпуса центра: заменены фасад, входная группа, окна, обновлены сети, установлено энергосберегающее освещение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой официальный сайт Харьковской ОГА.

Юлия Светличная осмотрела отремонтированные родильное и реанимационное отделения и клиническую лабораторию, расположенные в 1-м корпусе перинатального центра.

"В Харьковской области укрепление гуманитарной сферы - это приоритет. В этом году ремонтные работы проводятся более чем на 70 объектах здравоохранения. И областной перинатальный центр - среди них. Это очень важное для региона учреждение: ежегодно здесь появляются на свет более 3 тысяч детей. При этом комплексного ремонта здесь не проводилось с момента ввода в эксплуатацию зданий. Меняем эти подходы. Привлекаем для проведения работ не только средства областного бюджета, но и возможности международных организаций. В этом году было капитально отремонтировано здание 1-го корпуса центра: заменены фасад, входная группа, окна, обновлены сети, установлено энергосберегающее освещение. Также для заведения закуплено новое оборудование и мебель", - рассказала Юлия Светличная.

Комплексное восстановление зданий перинатального центра началось около 8 месяцев назад. Ранее капитальные ремонты здесь никогда не проводились, при том, что некоторые здания учреждения - 1910-1912 годов постройки.

Капитальные работы стартовали в центре в прошлом году. Средства на их проведение были выделены из областного бюджета, а также Европейским инвестиционным банком в рамках Чрезвычайной кредитной программы восстановления Украины.

Директор центра Нана Пасиешвили отметила, что проектом не были предусмотрены работы по устройству вентиляции и системы подачи кислорода в здании. С просьбой решить этот вопрос обратились к председателю ХОГА.

"Мы очень благодарны Юлии Александровне, которая откликнулась на нашу просьбу, и средства на проведение работ были выделены. В ближайшее время работы будут выполнены. Раньше мы не могли соблюдать температурную цепочку: в палатах должна быть одна температура, в родильных залах или в помещениях с недоношенными детьми - другая. Благодаря оборудованию систем вентиляции и кислорода мы сможем привести все в соответствие с нормами и создать комфортные условия для пациентов", - пояснила Нана Пасиешвили.

Кроме капитального ремонта 1-го корпуса, в рамках программы ЕИБ были отремонтированы фасады 3-го и 4-го корпусов перинатального центра. За средства областного бюджета также была заменена кровля 4-го корпуса.

"Также за средства областного бюджета у нас существенно обновили материальную базу: закуплены операционные столы и лампы, операционное оборудование, функциональные кровати, пеленальные столики, прикроватные тумбы и другое. Такое внимание мы чувствуем впервые", - отметила директор центра.

Напомним, всего в рамках проекта ЕИБ в Харьковской области ремонтируют 13 медучреждений областного подчинения. В целом на это направлено почти 200 млн грн.