У Харкові відремонтували корпус обласного перинатального центру, - Світлична

У Харківському обласному перинатальному центрі капітально відремонтовано будівлю 1-го корпусу центру: замінено фасад, вхідну групу, вікна, оновлено мережі, встановлено енергоощадне освітлення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Харківської ОДА.

Юлія Світлична оглянула відремонтовані пологове та реанімаційне відділення та клінічну лабораторію, розташовані в 1-му корпусі перинатального центру.

"У Харківській області укріплення гуманітарної сфери - це пріоритет. У цьому році ремонтні роботи проводяться більше ніж на 70 об’єктах охорони здоров’я. І обласний перинатальний центр - серед них. Це дуже важливий для регіону заклад: кожного року тут з’являються на світ понад 3 тисяч дітей. При цьому комплексного ремонту тут не проводилося з моменту введення в експлуатацію будівель. Змінюємо ці підходи. Залучаємо для проведення робіт не тільки кошти обласного бюджету, а й можливості міжнародних організацій. У цьому році було капітально відремонтовано будівлю 1-го корпусу центру: замінено фасад, вхідну групу, вікна, оновлено мережі, встановлено енергоощадне освітлення. Також для закладу закуплені нове обладнання та меблі", - розповіла Юлія Світлична.

Комплексне відновлення будівель перинатального центру розпочалося близько 8 місяців тому. Раніше капітальні ремонти тут ніколи не проводилися, при тому, що деякі будівлі закладу – 1910-1912 років будівництва.

Капітальні роботи стартували у закладі в минулому році. Кошти на їх проведення були виділені з обласного бюджету, а також Європейським інвестиційним банком у рамках Надзвичайної кредитної програми відновлення України.

Директорка центру Нана Пасієшвілі зазначила, що проєктом не було передбачено роботи з облаштування вентиляції та системи подавання кисню в будівлі. З проханням вирішити це питання звернулися до голови ХОДА.

"Ми дуже вдячні Юлії Олександрівні, яка відгукнулася на наше прохання, і кошти на проведення робіт були виділені. Найближчим часом роботи будуть виконані. Раніше не могли дотримуватися температурного ланцюжка: в палатах повинна бути одна температура, в пологових залах або у приміщеннях з недоношеними дітками - інша. Завдяки обладнанню систем вентиляції та кисню ми зможемо привести все у відповідність до норм та створити комфортні умови для пацієнтів", - пояснила Нана Пасієшвілі.

Окрім капітального ремонту 1-го корпусу, в рамках програми ЄІБ було відремонтовано фасади 3-го та 4-го корпусів перинатального центру. За кошти обласного бюджету також було замінено покрівлю 4-го корпусу.

"Також за кошти обласного бюджету в нас було суттєво оновлено матеріальну базу: закуплені операційні столи та лампи, операційне обладнання, функціональні ліжка, пеленальні столики, приліжкові тумби та інше. Таку увагу ми відчуваємо вперше", - зазначила директорка центру.

Нагадаємо, загалом у рамках проєкту ЄІБ на Харківщині ремонтують 13 медзакладів обласного підпорядкування. Загалом на це спрямовано майже 200 млн грн.