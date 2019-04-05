В Харькове открылся бизнес-инкубатор в помощь ученым, - Светличная

В Харькове на базе НТУ "ХПИ" будет работать инновационный Еō BusinessIncubator, который создан при поддержке Агентства США по международному развитию USAID. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Харьковской ОГА.

"Есть ли в Харьковской области мысли и научные проекты? Конечно, есть. У нас около 20 тысяч ученых и около 200 научных учреждений. Нам есть над чем работать, но, обычно, не имея возможностей для реализации и коммерциализации своих проектов в нашей стране, ученые вынуждены искать такие возможности где-то за границей. Такого не должно быть. Мы должны создавать все условия для того, чтобы умные идеи оставались именно здесь, в Украине. И именно для того, чтобы ученые имели возможность развиваться, научиться подавать свои идеи, привлечь инвестиции и реальное финансирование, и был создан этот бизнес-инкубатор. И сегодня мы имеем возможность поддержать наших ученых - от идеи до реализации конечного продукта", - сказала во время презентации Еō BusinessIncubator председатель ХОГА Юлия Светличная.

Директор отдела экономического роста Агентства США по международному развитию USAID Гаусси Фархад отметил, что бизнес-инкубатор является частью программы USAID "Конкурентоспособная экономика", которая имеет бюджет 42 млн долларов и имеет целью способствовать развитию стартапов и технологических решений.

"Украина известна своим технологическим потенциалом, а также сферой IТ, особенно Харьков, где есть много творческих и способных людей, желающих коммерциализировать свои идеи. Однако идея и технологические достижения - это лишь начало, поскольку для того, чтобы достичь успеха, необходимо упорно работать, - подчеркнул Фархад Гауссb. - Еō-инкубаторы помогают предпринимателям и экспертам в сфере технологий превращать свои идеи в компании с помощью менторов. И эти менторы - очень известные. Это ветераны Кремниевой долины, которые достигли успеха и хотят поделиться своим опытом и помочь развитию общины здесь, в Украине. Эти менторы не только bp США, они представляют Европу, Ближний Восток и Украину".

Планируется, что в Еō BusinessIncubator под опекой международных менторов и консультантов научные группы, авторы новых разработок и технологий, совместно с вузами, где возникли эти разработки, ,elen создавать новые высокотехнологичные компании. Дальнейшая капитализация этих стартапов и, соответственно, коммерциализация разработок будет происходить через продажу заинтересованным инвесторам части корпоративных прав. В харьковском Еō BusinessIncubator планируют оказывать поддержку не только региональным, но и общеукраинским стартапам, а также объяснять, как их продвигать на иностранных рынках.

"В отличие от большинства инкубаторов, этот инкубатор не ограничен ІТ. У нас сейчас все играют с ІТ. Это понятно. Это высокая скорость от идеи продукта до его создания и капитализации. Это фирмы, которые взлетают в капитализации за год-два в десятки, а то и сотни раз. Но наши инкубаторы будут готовы к принятию технологий науки о материалах, биотехнологий, фармтехнологий, также химики активно участвуют. Это гораздо сложнее. И поэтому у нас очень широкий спектр менторов", - пояснил координатор "Еō бизнес-инкубаторов", член Национального комитета по развитию промышленности при Кабинете министров Украины Эдуард Симсон.

Во время презентации бизнес-инкубатора лидер проекта, директор программы Корнелльского университета (США) по праву, предпринимательству и технологиям Вайтхэд Чарльз поблагодарил всех, кто приобщился к реализации этой идеи.

"Хочу поблагодарить губернатора Харьковской области. Мы с вами встречались в начале нашей работы, тесно сотрудничали с вашей командой и без вас, без облгосадминистрации, без университетов Харькова мы не смогли бы достичь того, чего достигли. Спасибо за вашу поддержку", - в частности, сказал Вайтхэд Чарльз.

В свою очередь, ректор ХНУ им. В.Н. Каразина Виль Бакиров отметил: "Я очень оптимистично смотрю на перспективы этого проекта и его результаты. Я уверен, что перед дверью инкубатора будет довольно длинная очередь, но эта очередь будет успешно и быстро продвигаться".