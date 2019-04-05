У Харкові відкрився бізнес-інкубатор у допомогу науковцям, - Світлична

У Харкові на базі НТУ "ХПІ" працюватиме інноваційний Еō BusinessIncubator, який створено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Харківської ОДА.

"Чи є у Харківській області думки та наукові проекти? Звичайно, є. У нас близько 20 тисяч науковців та близько 200 наукових установ. Нам є над чим працювати, але, зазвичай, не маючи можливостей для реалізації та комерціалізації своїх проектів у нашій країні, науковці змушені шукати такі можливості десь за кордоном. Такого не повинно бути. Ми маємо створювати всі умови для того, щоб розумні ідеї залишалися саме тут, в Україні. І саме для того, щоб науковці мали можливість розвиватися, навчитися подавати свої ідеї, залучити інвестиції та реальне фінансування, і було створено цей бізнес-інкубатор. І від сьогодні ми маємо можливість підтримати наших науковців - від ідеї до реалізації кінцевого продукту", - сказала під час презентації Еō BusinessIncubator голова ХОДА Юлія Світлична.

Директор відділу з економічного зростання Агентства США з міжнародного розвитку USAID Гауссі Фархад відзначив, що бізнес-інкубатор є частиною програми USAID «Конкурентоспроможна економіка», яка має бюджет 42 млн доларів та має на меті сприяти розвитку стартапів та технологічних рішень.

"Україна відома своїм технологічним потенціалом, а також сферою ІТ, особливо Харків, де є багато творчих та здібних людей, які бажають комерціалізувати свої ідеї. Однак ідея та технологічні досягнення - це лише початок, оскільки для того, щоб досягти успіху, необхідно наполегливо працювати, - наголосив Гауссі Фархад. - Еō-інкубатори допомагатимуть підприємцям та експертам у сфері технологій перетворювати свої ідеї в компанії за допомогою менторів. І ці ментори - дуже відомі. Це ветерани Кремнієвої долини, які досягли успіху та хочуть поділитися своїм досвідом і допомогти розвитку громади тут, в Україні. Ці ментори не тільки з США, вони представляють Європу, Близький Схід та Україну".

Планується, що в Еō BusinessIncubator під опікою міжнародних менторів та консультантів наукові групи, автори нових розробок і технологій, спільно з вишами, де виникли ці розробки, створюватимуть нові високотехнологічні компанії. Подальша капіталізація цих стартапів і, відповідно, комерціалізація розробок відбуватиметься через продаж зацікавленим інвесторам частини корпоративних прав. У харківському Еō BusinessIncubator планують надавати підтримку не тільки регіональним, але й загальноукраїнським стартапам, а також пояснювати, як їх просувати на іноземних ринках.

"На відміну від більшості інкубаторів, цей інкубатор не обмежений ІТ. У нас зараз усі граються з ІТ. Це зрозуміло. Це висока швидкість від ідеї продукту до його створення та капіталізації. Це фірми, які злітають у капіталізації за рік-два в десятки, а то й сотні разів. Але наші інкубатори будуть готові до прийняття технологій науки про матеріали, біотехнології, фармтехнології, також хіміки активно беруть участь. Це набагато складніше. І тому в нас дуже широкий спектр менторів", - пояснив координатор "Еō бізнес-інкубаторів", член Національного комітету з розвитку промисловості при Кабінеті міністрів України Едуард Сімсон.

Під час презентації бізнес-інкубатору лідер проекту, директор програми Корнелльського університету (США) з права, підприємництва та технологій Вайтхед Чарльз подякував усім, хто долучився до реалізації цієї ідеї.

"Хочу подякувати губернатору Харківської області. Ми з вами зустрічалися на початку нашої роботи, тісно співпрацювали з вашою командою і без вас, без облдержадміністрації, без університетів Харкова ми не змогли б досягти того, чого досягли. Дякую за вашу підтримку", - зокрема, сказав Вайтхед Чарльз.

В свою чергу, ректор ХНУ ім. В.Н. Каразіна Віль Бакіров відзначив: "Я дуже оптимістично дивлюся на перспективи цього проекту та його результати. Я впевнений, що перед дверима інкубатора буде досить довга черга, але ця черга буде успішно та швидко просуватися".