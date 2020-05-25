В Харькове открылось метро, а в Днепре отложили запуск

В Харькове после 69 дней простоя открыли метрополитен на фоне послабления карантина. При этом запуск метро в Днепре пока еще не состоялся.

Об этом сообщают местное харьковское издание NewsRoom и ТСН.

В частности, метрополитен в Харькове начал работу в 05:30. Ранее на предприятии предупредили, что пассажиров без масок не будут пускать внутрь, однако пользователи соцсетей сообщают, что это правило соблюдается не очень жестко.

При этом метро в Днепре планировали открыть уже сегодня, 25 мая, однако решения городской комиссии до сих пор нет, его должны принять сегодня в течение дня.

Отмечается, что в Минздраве до последнего колебались, открывать ли в городе метрополитен. Днепровская подземка не работает с 17 марта, при этом троллейбусы и трамваи в городе уже восстановили привычный режим работы.

Напомним, метрополитен Киева с 25 мая восстановил свою работу после закрытия в связи с карантином из-за распространения коронавируса.

Как писало РБК-Украина ранее, в КГГА подчеркивали, что в случае скопления пассажиров станции могут полностью или частично закрывать на вход для соблюдения санитарных расстояний.