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В Харькове откроют представительство МИД Украины

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Харьков, Среда 01 сентября 2021 17:31
В Харькове откроют представительство МИД Украины Фото: в Харькове появится представительство МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Украины откроет свое представительство в Харькове. Такое решение сегодня, 1 сентября, приняли на заседании Кабинета министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Благодаря новому представительству жителям восточных областей Украины не придется ехать в Киев или Одессу, чтобы получить консульскую и правовую помощь.

"Мы открываем новое представительство, чтобы услуги для наших граждан стали более доступными и качественными. Теперь жителям северо-восточных регионов нашего государства не нужно будет ехать в Киев или Одессу, чтобы легализовать документ или получить апостиль", - сказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Кроме того, представительство в Харькове будет заниматься поддержкой местного бизнеса, в частности помогать с выходом на внешние рынки, а также привлекать в регион иностранные инвестиции.

"Представительство МИД будет координировать международную помощь населению в районах, прилегающих к зоне российско-украинского вооруженного конфликта", - добавил министр.

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МИД Украины Харьков Дмитрий Кулеба
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