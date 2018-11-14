В Харькове отключают отопление в жилых домах и объектах соцсферы

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Отключение отопления в некоторых районах города связано с ремонтом теплосетей

В Харькове отключают отопление и горячую воду в жилых домах и объектах социальной сферы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на официальном сайте КП "Харьковские тепловые сети".

Отметим, что отключение запланировано из-за ремонтных работ по устранению дефекта на тепловых магистралях. В частности, в среду в Шевченковском районе города без тепла и горячей воды остались 59 жилых домов, три школы, одно детское учреждение и одно лечебное учреждение.

В КП пояснили, что это связано с выведением в ремонт участок тепломагистрали ТМ-45 для устранения дефекта по ул. Есенина, 2. Ремонтные работы планируется закончить до 21:00 среды.

Кроме того, в четверг с 8:00 до 20:00 будут отключено тепло в 73 жилых домах и одной школе в Немышлянском районе. Горячую воду отключат в 21 жилом доме и школе. Это связано с выведением в ремонт участка тепломагистрали ТМ-96 для устранения дефекта по ул.Пожарского, 10/2.

Напомним, ранее сообщалось, что НАК "Нафтогаз" сейчас не имеет возможности предоставить номинации на газ 22 теплоснабжающим предприятиям, в том числе, 12 большим, с девяти регионов.