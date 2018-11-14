У Харкові відключають опалення в житлових будинках та об'єктах соцсфери

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Відключення опалення в деяких районах міста пов'язано з ремонтом тепломереж

У Харкові відключають опадення і гарячу воду в житлових будинках та об'єктах соціальної сфери. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на офіційному сайті КП "Харківські теплові мережі".

Зазначимо, що відключення заплановано у зв'язку з ремонтними роботами з усунення дефекту на теплових магістралях. Зокрема, в середу в Шевченківському районі міста без тепла і гарячої води залишилися 59 житлових будинків, три школи, одна дитяча установа і один лікувальний заклад.

В КП пояснили, що це пов'язано з виведенням у ремонт ділянку тепломагістралі ТМ-45 для усунення дефекту по вул. Єсеніна, 2. Ремонтні роботи планується закінчити до 21:00 середи.

Крім того, у четвер з 8:00 до 20:00 буде відключено тепло в 73 житлових будинках та одній школі в Немишлянському районі. Гарячу воду відключать у 21 житловому будинку та школі. Це пов'язано з виведенням у ремонт ділянки тепломагістралі ТМ-96 для усунення дефекту по вул. Пожарського, 10/2.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАК "Нафтогаз" зараз не має можливості надати номінації на газ 22 теплопостачальним підприємствам, в тому числі, 12 великою, з дев'яти регіонів.