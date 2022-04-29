В Харькове около 20% домов разрушено, - Терехов

Мэр Харькова рассказал о том, что часть домов, подвергшихся обстрелам, не удастся восстановить. По его словам, окончательную оценку делать еще рано, но сейчас таких зданий около 20%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

"Сегодня рано об этом говорить, но около 20%, это абсолютно точно, не подлежит восстановлению. Потому что есть глобальные разрушения конструкций. И, конечно, их надо будет сносить и заново строить целые микрорайоны”, - отметил мэр Харькова в эфире Национального телемарафона.

По его словам, городская власть работает над этим вопросом вместе с архитекторами. Сейчас создается новый генеральный план Харькова.