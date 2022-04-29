ru ua
Пт, 29 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Мэр Харькова предлагает горожанам после победы решить, что делать с памятником Жукову

Новина українською →
Харьков, Пятница 29 апреля 2022 18:40
Мэр Харькова предлагает горожанам после победы решить, что делать с памятником Жукову Фото: мэр Харькова Игорь Терехов (УНИАН)
Автор: Евгений Прокопенко

Городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что горожане сами будут решат, что делать с памятником Жукову. Однако уже после победы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Объектив.

"Что касается маршала Жукова, вернемся к этому вопросу после войны. Есть определенные ситуации, я хочу, чтобы люди поняли. Вы же знаете, что очень много харьковчан, которые не трактовали Жукова как маршала Победы. Есть разные стороны. И вот я хочу, чтобы приняли решение харьковчане. Путем социологического опроса. После нашей победы понимание очень у многих перевернется. И я хочу, чтобы это было сознательное решение Харькова, а не личное решение мэра города", – подчеркнул мэр Харькова.

Напомним, 17 апреля в Харькове демонтировали памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Демонтажем бюста Жукова занялись военные.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков
NEWS
65-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
65-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Второй фронт. Зачем Россия готовит атаку на юге и чего ждать от Приднестровья
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Второй фронт. Зачем Россия готовит атаку на юге и чего ждать от Приднестровья