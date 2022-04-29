Мэр Харькова предлагает горожанам после победы решить, что делать с памятником Жукову

"Что касается маршала Жукова, вернемся к этому вопросу после войны. Есть определенные ситуации, я хочу, чтобы люди поняли. Вы же знаете, что очень много харьковчан, которые не трактовали Жукова как маршала Победы. Есть разные стороны. И вот я хочу, чтобы приняли решение харьковчане. Путем социологического опроса. После нашей победы понимание очень у многих перевернется. И я хочу, чтобы это было сознательное решение Харькова, а не личное решение мэра города", – подчеркнул мэр Харькова.