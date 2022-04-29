ru ua
Пт, 29 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Харкові близько 20% будинків зруйновано, - Терехов

Новость на русском →
Харків, П'ятниця 29 квітня 2022 22:48
У Харкові близько 20% будинків зруйновано, - Терехов Фото: Харків після обстрілу (nexta.live)
Автор: Євгеній Прокопенко

Мер Харкова розповів про те, що частину будинків, які зазнали обстрілів, не вдасться відновити. За його словами, остаточну оцінку робити ще зарано, але зараз таких будівель близько 20%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігора Терехова.

"Сьогодні рано про це говорити, але близько 20%, це абсолютно точно, не підлягає відновленню. Тому що є глобальні руйнування конструкцій. І, звісно, ​​їх треба буде зносити та наново будувати цілі мікрорайони”, - зазначив мер Харкова в ефірі Національного телемарафону.

За його словами, міська влада працює над цим питанням разом із архітекторами. Наразі створюється новий генеральний план Харкова.

Нагадаємо, міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що містяни самі будуть вирішать, що робити з пам'ятником Жукову. Однак уже після перемоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні
NEWS
65-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
65-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Другий фронт. Навіщо Росія готує атаку на півдні і чого чекати від Придністров'я
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Другий фронт. Навіщо Росія готує атаку на півдні і чого чекати від Придністров'я