У Харкові близько 20% будинків зруйновано, - Терехов

Мер Харкова розповів про те, що частину будинків, які зазнали обстрілів, не вдасться відновити. За його словами, остаточну оцінку робити ще зарано, але зараз таких будівель близько 20%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігора Терехова.

"Сьогодні рано про це говорити, але близько 20%, це абсолютно точно, не підлягає відновленню. Тому що є глобальні руйнування конструкцій. І, звісно, ​​їх треба буде зносити та наново будувати цілі мікрорайони”, - зазначив мер Харкова в ефірі Національного телемарафону.

За його словами, міська влада працює над цим питанням разом із архітекторами. Наразі створюється новий генеральний план Харкова.