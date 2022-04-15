У Харкові окупанти обстріляли один із районів: є загиблі та 14 поранено

У Харкові російські окупанти обстріляли район Харківського тракторного заводу. Внаслідок цього загинули двоє місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Через обстріли загинули двоє місцевих жителів. Також 14 людей отримали поранення, серед них троє дітей.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові під обстріл окупантів потрапила команда CNN.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 51-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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