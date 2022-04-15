У Харкові окупанти обстріляли один із районів: є загиблі та 14 поранено
Обстріл у Харкові (УНІАН)
У Харкові російські окупанти обстріляли район Харківського тракторного заводу. Внаслідок цього загинули двоє місцевих жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Так, 15 квітня війська Росії обстріляли район ХТЗ.
Через обстріли загинули двоє місцевих жителів. Також 14 людей отримали поранення, серед них троє дітей.
Раніше ми повідомляли, що у Харкові під обстріл окупантів потрапила команда CNN.
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