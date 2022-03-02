UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Харькове оккупанты нанесли ракетный удар по государственным учреждениям, есть пострадавшие

Автор: Каролина Гайдук

В Харькове российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по государственным объектам. В этот раз целью русских военных стало здание СБУ, ГУ Национальной полиции и Харьковский национальний университет им. В. Н. Каразина.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС Украины.

"2 марта около 08:10 в городе Харьков в результате ракетного удара пострадало 3 человека", - говорится в сообщении..

От ГСЧС привлечены 90 человек и 21 ед. техники. Работы продолжаются.

Фото: ГСЧС

Напомним, 24 февраля около 4 утра президент России Владимир Путин объявил "специальную военную операцию на Донбассе". По его словам, это связано с необходимостью "демилитаризации и денацификации Украины".

Ракетным, авиационным и артиллерийским ударам подверглись многие украинские города, включая Киев. Воздушные удары наносятся по всей стране не только по объектам военной инфраструктуры, но и по жилым кварталам. Сотни погибших мирных жителей, среди них десятки детей.

Отметим, что оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову, использовав стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Самолет, не заходя в воздушное пространство Украины, выпустил по спящему городу около 16 ракет.

РБК-Украина писало о том, что в Харькове в результате обстрела погибло 8 человек. Атака произошла днем 1 марта, сильно пострадал пятиэтажный жилой дом жилой дом на Новобаварском проспекте.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВторжение России в Украину