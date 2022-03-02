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У Харкові окупанти завдали ракетного удару по державних установах, є постраждалі

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Україна, Середа 02 березня 2022 09:42
У Харкові окупанти завдали ракетного удару по державних установах, є постраждалі Фото: в Харківській області окупанти завдали ракетного удару (ДСНС України)
Автор: Кароліна Гайдук

У Харкові російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по державних об'єктах. Цього разу метою російських військових стала будівля СБУ, ГУ Національної поліції та Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС України.

"2 березня близько 08:10 у місті Харків внаслідок ракетного удару постраждало 3 особи", - йдеться у повідомленні.

Від ДСНС залучено 90 осіб та 21 од. техніки. Роботи продовжуються.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, 24 лютого близько 4 ранку президент Росії Володимир Путін оголосив "спеціальну військову операцію на Донбасі". За його словами, це пов'язано із необхідністю "демілітаризації та денацифікації України".

Нагадаємо, 24 лютого близько 4 ранку президент Росії Володимир Путін оголосив "спеціальну військову операцію на Донбасі". За його словами, це пов'язано із необхідністю "демілітаризації та денацифікації України".

Зазначимо, що окупанти завдали ракетного удару по Харкову, використавши стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Літак, не заходячи в повітряний простір України, випустив по сплячому місту близько 16 ракет.

РБК-Україна писало про те, що у Харькові в результаті обстрілу загинуло 8 осіб. Атака сталася вдень 1 березня, сильно постраждав п'ятиповерховий житловий будинок житловий будинок на Новобаварському проспекті.

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