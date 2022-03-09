"На захват дали три дня": пленный российский офицер рассказал о боях в Харькове

Украинские военные во время боев в Харькове взяли в плен российского офицера. Он одним из первых российских пленных признался, что ехал не на "учения", а на войну в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украи ны.

Начальник взвода рассказал, что на захват Харькова руководство дало три дня, однако они не ожидали сопротивления от украинцев.

"Была команда захватить город, оккупировать все основные дороги, перекрыть выходы гражданских и занять Харьков. Также имели разрешение открывать огонь по мирному населению и всем жителям города", - заявил офицер.

Из целого взвода оккупантов выжил только офицер и солдат, они сдались в плен.