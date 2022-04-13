В Харькове под обстрел оккупантов попала команда CNN

Команда телеканала CNN попала под обстрел российских оккупантов в Харькове. Украинские военные предупредили журналистов, чтобы они отошли в безопасное место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Взрывы снарядов и огонь из стрелкового оружия были уже слышны, прежде чем украинские военные предупредили журналистов, чтобы они отошли в более безопасное место. О пострадавших среди команды телеканала не сообщается.

Как отмечает телеканал, команда попала под обстрел в жилом районе Салтовка на северо-востоке Харькова, вдоль трассы Е40. Группа находилась в этом месте, когда со стороны оккупантов усилился огонь.

Напомним, сегодня, 13 апреля, оккупанты наносят массированные удары по районам Харькова. Известно о взрывах на Салтовке, 602-м микрорайоне и других жилых массивах города.

Отметим, при отражении сегодняшнего налета на Харьков украинские силы противовоздушной обороны сбили два российских самолета.

Война России против Украины идет 49-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!