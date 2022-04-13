UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харькове под обстрел оккупантов попала команда CNN

Фото: последствия обстрелов Харькова (УНИАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Команда телеканала CNN попала под обстрел российских оккупантов в Харькове. Украинские военные предупредили журналистов, чтобы они отошли в безопасное место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как отмечает телеканал, команда попала под обстрел в жилом районе Салтовка на северо-востоке Харькова, вдоль трассы Е40. Группа находилась в этом месте, когда со стороны оккупантов усилился огонь.

Взрывы снарядов и огонь из стрелкового оружия были уже слышны, прежде чем украинские военные предупредили журналистов, чтобы они отошли в более безопасное место. О пострадавших среди команды телеканала не сообщается.

Напомним, сегодня, 13 апреля, оккупанты наносят массированные удары по районам Харькова. Известно о взрывах на Салтовке, 602-м микрорайоне и других жилых массивах города.

Отметим, при отражении сегодняшнего налета на Харьков украинские силы противовоздушной обороны сбили два российских самолета.

Война России против Украины идет 49-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковCNNВойна России против Украины