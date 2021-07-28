UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Харькове в общественном транспорте будут проводить рейды и штрафовать

Автор: Инна Собора

На станциях Харьковского метрополитена и в наземном транспорте будут проводить рейды по соблюдению противоэпидемических мероприятий. Нарушителей обещают штрафовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский горсовет.

Проведение рейдов усилили из-за многочисленных нарушений карантинных требований. Пассажиров общественного транспорта будут проверять каждый день в часы пик.

В горсовете утверждают, что еще три недели назад не было такого массового нарушения карантинных требований. Из-за этого растет число случаев заболевания коронавируса.

За нарушение масочного режима штраф для граждан составляет 170 гривен, а за невыполнение противоэпидемических мероприятий субъектами хозяйствования - от 425 гривен и больше.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковКарантин