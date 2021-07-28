У Харкові в громадському транспорті будуть проводити рейди і штрафувати 

На станціях Харківського метрополітену і в наземному транспорті проводитимуть рейди щодо дотримання протиепідемічних заходів. Порушників обіцяють штрафувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську міськраду .

Проведення рейдів посилили через численні порушення карантинних вимог. Пасажирів громадського транспорту перевірятимуть кожен день у години пік.

У міськраді стверджують, що ще три тижні тому не було такого масового порушення карантинних вимог. Через це зростає кількість випадків захворювання на коронавірус.

За порушення маскового режиму штраф для громадян становить 170 гривень, а за невиконання протиепідемічних заходів суб’єктами господарювання - від 425 гривень і більше.