В Харькове облили краской монумент воинам УПА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области .

"Информация о событии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений ХРУП №1. Проверка продолжается", - говорится в сообщении.

Сообщается, что нарушители облили монумент воинам УПА красной краской в ​​Молодежном парке. Сообщение об инциденте поступили сегодня утром в Харьковское районное управление полиции №1.

Отметим, этот памятный знак в Молодежном парке периодически подвергается осквернениям. В частности, в 2018 году вандалы нарисовали на памятном камне погибшим воинам УПА свастику красного цвета.

Отметим, в 2020 году в Польше неизвестные уничтожили мемориальную доску с могилы воинов УПА.