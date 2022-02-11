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В Харькове облили краской монумент воинам УПА

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Харьков, Пятница 11 февраля 2022 16:05
В Харькове облили краской монумент воинам УПА Фото: полиция устанавливает личности нарушителей (facebook com patrolpolice gov ua)
Автор: Артем Горовенко

В Харькове облили краской памятный знак погибшим воинам Украинской повстанческой армии (УПА). Правоохранители устанавливают личности неизвестных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

Сообщается, что нарушители облили монумент воинам УПА красной краской в ​​Молодежном парке. Сообщение об инциденте поступили сегодня утром в Харьковское районное управление полиции №1.

"Информация о событии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений ХРУП №1. Проверка продолжается", - говорится в сообщении.

Отметим, этот памятный знак в Молодежном парке периодически подвергается осквернениям. В частности, в 2018 году вандалы нарисовали на памятном камне погибшим воинам УПА свастику красного цвета.

Отметим, в 2020 году в Польше неизвестные уничтожили мемориальную доску с могилы воинов УПА.

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Харьков УПА
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