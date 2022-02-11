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У Харкові облили фарбою монумент воїнам УПА

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Харків, П'ятниця 11 лютого 2022 16:05
У Харкові облили фарбою монумент воїнам УПА Фото: поліція встановлює особи порушників (facebook com patrolpolice gov ua)
Автор: Артем Горовенко

У Харкові облили фарбою пам'ятний знак загиблим воїнам Української повстанської армії (УПА). Правоохоронці встановлюють особи невідомих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

Повідомляється, що порушники облили монумент воїнам УПА червоною фарбою в Молодіжному парку. Повідомлення про інцидент надійшли сьогодні вранці в Харківське районне управління поліції №1.

"Інформація про подію зареєстрована в єдиному обліку заяв та повідомлень №1. Перевірка триває", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, цей пам'ятний знак у Молодіжному парку періодично зазнає осквернень. Зокрема, у 2018 році вандали намалювали на пам'ятному камені загиблим воїнам УПА свастику червоного кольору.

Відзначимо, в 2020 році в Польщі невідомі знищили меморіальну дошку з могили воїнів УПА.

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Харків УПА
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