В Харькове и области вводят затяжной комендантский час: дата и время

По его информации, с понедельника, 22 августа, комендантский час в Харьковской области будет длиться с 19:00 до 07:00 следующего дня.

При этом в День Независимости комендантский час введут с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа.

"Просим с пониманием отнестись к таким мерам и подготовиться к пребыванию дома и укрытиям - это наша безопасность. В это время запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или транспортом. Находитесь дома и не игнорируйте тревогу", - отметил Синегубов.

Стоит заметить, что по состоянию на 20 августа комендантский час в Харьковской области длится с 22:00 до 06:00 следующего дня.