У Харкові та області вводять затяжну комендантську годину: дата і час

За його інформацією, з понеділка, 22 серпня, комендантська година в Харківській області триватиме з 19:00 до 07:00 наступного дня.

При цьому в День Незалежності комендантську годину введуть з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня.

"Просимо з розумінням поставитися до таких заходів і підготуватися до перебування вдома і укриттів - це наша безпека. У цей час заборонено перебувати в громадських місцях, пересуватися вулицями пішки або транспортом. Перебуваєте вдома і не ігноруйте тривогу", - зазначив Синєгубов.

Варто зауважити, що станом на 20 серпня комендантська година в Харківській області триває з 22:00 до 06:00 наступного дня.