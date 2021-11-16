В Харькове ночью загорелся жилой дом: людей эвакуировали

В ночь с 15 на 16 ноября в центре Харькова произошел пожар в жилом шестиэтажном доме. Спасатели эвакуировали жильцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Харьковской области .

Инцидент произошел в Шевченковском районе города по адресу улица Культуры, 10 около 00:38. Там загореласькрыша дома. Площадь пожара составляла около 500 квадратных метров.

На место прибыли спасатели, которые начали эвакуировать жильцов. Из здания вывели 6 человек, из них 2 детей. Также еще 7 жильцов удалось спасти, один из которых с ограниченными физическими возможностями.

"Дом 3-й степени огнестойкости имеет деревянные стены, перегородки и перекрытия. Огонь быстро распространялся по этим конструкциям и пустотам. Жителям дома угрожала опасность", - говорится в сообщении.

Фото: в центре Харькова загорелся жилой дом (kh.dsns.gov.ua)

Пожарные тушили огонь с помощью 14 пожарных автоцистерн, 6 автолестниц, коленчатого подъемника и еще 3 единиц специальной техники.

"Сложности в ликвидации пожара добавляло то, что вскоре охваченные огнем деревянные конструкции крыши и перекрытия в некоторых местах начали разрушаться. Так что спасателям пришлось разбирать завалы и ликвидировать горение еще и в квартирах на 6-м этаже", - пишут на сайте ГСЧС.

Огонь был локализован в 03:42. А ликвидировали пожар в 08:01.

Сумма причиненного огнем ущерба и причина возникновения пожара устанавливается.