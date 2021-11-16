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У Харкові вночі спалахнув житловий будинок: людей евакуювали

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Харків, Вівторок 16 листопада 2021 12:36
У Харкові вночі спалахнув житловий будинок: людей евакуювали Фото: у житловому будинку Харкова сталася пожежа (kh.dsns.gov.ua)
Автор: Іванна Шовкун

У ніч із 15 на 16 листопада у центрі Харкова сталася пожежа у житловому шестиповерховому будинку. Рятувальники евакуювали мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України у Харківській області.

Інцидент стався у Шевченківському районі міста за адресою вулиця Культури, 10 приблизно о 00:38. Там спалахнув дах будинку. Площа пожежі складала близько 500 квадратних метрів.

На місце прибули рятувальники, які почали евакуювати мешканців. З будівлі вивели 6 осіб, з них 2 дітей. Також ще 7 мешканців вдалося врятувати, один із яких з обмеженими фізичними можливостями.

"Будинок 3-го ступеня вогнестійкості має дерев'яні стіни, перегородки та перекриття. Вогонь швидко поширювався цими конструкціями та порожнечами. Мешканцям будинку загрожувала небезпека", - йдеться в повідомленні.

Фото: у центрі Харкова спалахнув житловий будинок (kh.dsns.gov.ua)

Пожежні гасили вогонь за допомогою 14 пожежних автоцистерн, 6 автодрабин, колінчастого витягу та ще 3 одиниць спеціальної техніки.

"Складнощі у ліквідації пожежі додавало те, що незабаром охоплені вогнем дерев'яні конструкції даху та перекриття в деяких місцях почали руйнуватися. Тож рятувальникам довелося розбирати завали та ліквідувати горіння ще й у квартирах на 6-му поверсі", - пишуть на сайті ДСНС.

Вогонь було локалізовано о 03:42. А ліквідували пожежу о 08:01.

Сума завданих вогнем збитків та причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, в Києві на Андріївському узвозі сталася пожежа в будівлі ресторану "Гніздо".

А раніше у місті Ірпінь під Києвом горів ангар.

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