В Харькове ночью взорвали банкомат

В Харькове на улице Валдайской ночью 8 апреля неизвестные взорвали банкомат и украли из него деньги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Сообщается, что событие произошло около 03:35 в Основянском районе города. Известно, что в результате взрыва никто не пострадал.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа районной полиции и работники взрывотехнического управления областного ГУНП. В ходе осмотра эксперты установили, что внутри банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства в виде заряда взрывчатого вещества, об'связанного с подрывником. Устройство было приведено в действие дистанционно с использованием велосипедного троса.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

Фото: место происшествия (hk.npu.gov.ua)

Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Совершение данного преступления наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Все обстоятельства устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Харькове ночью 26 ноября 2018 года неизвестные взорвали банкомат на улице Академика Богомольца и похитили деньги из него.

РБК-Украина писало, что в центральной части города Северодонецк (Луганская область) во дворе жилого дома по улице Менделеева произошел взрыв, что привело к гибели мужчины.