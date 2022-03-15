В Харькове ночью вспыхнул пожар около центрального рынка. Гремели взрывы

В Харькове ночью вспыхнул пожар в районе Центрального рынка. В это время в городе были сигналы о воздушной тревоге, а также раздавалась серия взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Информация о площади возгорания, разрушениях и возможных пострадавших и раненых в настоящее время выясняется, рассказал изданию источник в ГСЧС.
На месте происшествия работают пожарные и спасатели.
"Огонь вспыхнул около 23:30 - в это время в Харькове продолжалась воздушная тревога, горожане сообщали о серии взрывов в центральной части города", - говорится в сообщении.
Ранее российские оккупанты обстреляли село Меловая в Харьковской области, в результате чего вспыхнул пожар.
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