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В Харькове ночью вспыхнул пожар около центрального рынка. Гремели взрывы

Автор: Владимир Костырин

В Харькове ночью вспыхнул пожар в районе Центрального рынка. В это время в городе были сигналы о воздушной тревоге, а также раздавалась серия взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Информация о площади возгорания, разрушениях и возможных пострадавших и раненых в настоящее время выясняется, рассказал изданию источник в ГСЧС.

На месте происшествия работают пожарные и спасатели.

"Огонь вспыхнул около 23:30 - в это время в Харькове продолжалась воздушная тревога, горожане сообщали о серии взрывов в центральной части города", - говорится в сообщении.

Ранее российские оккупанты обстреляли село Меловая в Харьковской области, в результате чего вспыхнул пожар.

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ХарьковПожарВойна России против Украины