В Харькове ночью вспыхнул пожар около центрального рынка. Гремели взрывы

В Харькове ночью вспыхнул пожар в районе Центрального рынка. В это время в городе были сигналы о воздушной тревоге, а также раздавалась серия взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Информация о площади возгорания, разрушениях и возможных пострадавших и раненых в настоящее время выясняется, рассказал изданию источник в ГСЧС.

На месте происшествия работают пожарные и спасатели.

"Огонь вспыхнул около 23:30 - в это время в Харькове продолжалась воздушная тревога, горожане сообщали о серии взрывов в центральной части города", - говорится в сообщении.