RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Харкові вночі спалахнула пожежа біля центрального ринку. Гриміли вибухи

Автор: Володимир Костирін

У Харкові вночі спалахнула пожежа в районі Центрального ринку. В цей час в місті були сигнали про повітряну тривогу, а також лунала серія вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Інформація про площу загоряння, руйнування і можливих постраждалих і поранених в цей час з'ясовується, розповіло виданню джерело в ДСНС.

На місці події працюють пожежники та рятувальники.

"Вогонь спалахнув близько 23:30 - в цей час у Харкові тривала повітряна тривога, городяни повідомляли про серію вибухів у центральній частині міста", - йдеться в повідомленні.

Раніше, російські окупанти обстріляли село Мілова в Харківській області, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківПожежаВійна Росії проти України