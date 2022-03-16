В Харькове ночью прогремел мощный взрыв: мог быть авианалет

В настоящее время сообщения об отмене угрозы воздушной атаки не поступали.

В харьковских пабликах пишут, что отзвуки взрыва были слышны в радиусе 17 километров.

В сети тем временем опубликовано видео, на котором видна яркая вспышка в ночном небе и слышан взрыв, после чего массово сработали сигнализации припаркованных авто. На другом ролике в Telegram-канале "Харьков Life" можно услышать перед взрывом звук, похожий на пролетающий самолет.

Видео: взрыв в Харькове ночью 16 марта