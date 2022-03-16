UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Харькове ночью прогремел мощный взрыв: мог быть авианалет

Автор: Владимир Костырин

В Харькове ночью 16 марта слышали звук мощного взрыва жители разных районов города, который прогремел во время воздушной тревоги. Сигналы сработали также в разных населенных пунктах области, в частности в Изюмском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Ukraine NOW.

В настоящее время сообщения об отмене угрозы воздушной атаки не поступали.

В харьковских пабликах пишут, что отзвуки взрыва были слышны в радиусе 17 километров.

В сети тем временем опубликовано видео, на котором видна яркая вспышка в ночном небе и слышан взрыв, после чего массово сработали сигнализации припаркованных авто. На другом ролике в Telegram-канале "Харьков Life" можно услышать перед взрывом звук, похожий на пролетающий самолет.

Видео: взрыв в Харькове ночью 16 марта

Напомним, что прошлой ночью, 15 марта, в Харькове вспыхнул пожар около центрального рынка и гремели звуки взрывов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна России против Украины