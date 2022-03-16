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У Харкові вночі прогримів потужний вибух: міг бути авіанальот

Автор: Володимир Костирін

У Харкові вночі 16 березня чули звук потужного вибуху жителі різних районів міста, який прогримів під час повітряної тривоги. Сигнали спрацювали також у різних населених пунктах області, зокрема в Ізюмському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Ukraine NOW.

Наразі повідомлення про скасування загрози повітряної атаки не надходили.

У харківських пабліках пишуть, що відгомони вибуху були чутні в радіусі 17 кілометрів.

Ймовірно, причиною вибуху стала робота українських систем протиповітряної оборони, які відпрацьовували цілі по ворожих нальотах і атаках. Офіційного підтвердження такої інформації поки немає.

У мережі тим часом опубліковано відео, на якому видно яскравий спалах в нічному небі та чути вибух, після чого масово спрацювали сигналізації припаркованих авто. На іншому ролику в Telegram-каналі "Харків Life" можна почути перед вибухом звук, схожий на літак, що пролітає.

Відео: вибух у Харкові вночі 16 березня

Нагадаємо, що минулої ночі, 15 березня, у Харкові спалахнула пожежа біля центрального ринку і гриміли звуки вибухів.

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ХарківВійна Росії проти України