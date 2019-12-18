В Харькове неизвестные повалили памятник советскому писателю Горькому

Фото: поваленный памятник Максиму Горькому (hk.npu.gov.ua)

Памятник разбился в результате падения

В Харькове неизвестные повалил памятник советскому писателю Максиму Горькому. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Как отмечается, памятник повалили на проспекте Новобаварском, 87. Разбитую фигуру писателя утром обнаружил работник коммунального предприятия во время обхода территории.

Силовики внесли информацию об этом инциденте в единый учет Новобаварского отдела полиции. Причастные пока не установлены.

Фото: поваленный памятник Максиму Горькому (hk.npu.gov.ua)

Максим Горький - советский "пролетарский" писатель, который поддерживал коммунистический режим как до Октябрьской революции 1917 года, так и после. Он также сотрудничал с большевистскими газетами "Звезда" и "Правда", и журналом "Просвещение". Горький также категорически запрещал переводить свое творчество на украинский язык.

Напомним, ранее в городе Вышгород Киевской области неизвестные осквернили памятник Герою Украины - участнику Евромайдана, который погиб 20 февраля 2014 года от пули снайпера.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве вандалы разрисовали свастикой памятник еврейскому писателю Шолом-Алейхему. Памятник писателю находится вблизи Центральной синагоги Киева на улице Рогнединская, 3