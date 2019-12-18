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У Харкові невідомі повалили пам'ятник радянському письменникові Горькому

Новини » Надзвичайні події     18.12.2019 - 11:55
У Харкові невідомі повалили пам'ятник радянському письменникові Горькому
Фото: повалений пам'ятник Максиму Горькому (hk.npu.gov.ua)

Пам'ятник розбився у результаті падіння

У Харкові невідомі повалили пам'ятник радянському письменнику Максиму Горькому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Як зазначається, пам'ятник повалили на проспекті Новобаварському, 87. Розбиту фігуру письменника вранці знайшов працівник комунального підприємства під час обходу території.

Силовики внесли інформацію про цей інцидент в єдиний облік Новобаварського відділу поліції. Причетні поки не встановлені.

У Харкові невідомі повалили пам'ятник радянському письменникові Горькому

Фото: повалений пам'ятник Максиму Горькому (hk.npu.gov.ua)

Максим Горький - радянський "пролетарський" письменник, який підтримував комуністичний режим як до Жовтневої революції 1917 року, так і після. Він також співпрацював з більшовицькими газетами "Зірка" і "Правда" і журналом "Просвіта". Горький також категорично забороняв перекладати свою творчість на українську мову.

Нагадаємо, раніше у місті Вишгород Київської області невідомі осквернили пам'ятник Герою України - учаснику Евромайдана, який загинув 20 лютого 2014 року від кулі снайпера.

Також РБК-Україна писало, що в Києві вандали розмалювали свастикою пам'ятник єврейському письменнику Шолом-Алейхему. Пам'ятник письменнику знаходиться поблизу Центральної синагоги Києва на вулиці Рогнідинська, 3

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