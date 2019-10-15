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В Харькове неизвестные обстреляли трамвай

Новости » Происшествия    15.10.2019 - 11:34
В Харькове неизвестные обстреляли трамвай
Фото: последствия обстрела трамвая (t.me/h_saltovka)

В результате инцидента никто не пострадал

В Харькове вечером 14 октября неизвестные обстреляли трамвай с пассажирами, в результате инцидента пострадавших нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

Сообщается, что инцидент произошел на проспекте Тракторостроителей. По данным очевидцев, во время движения неизвестные со стороны дамбы сделали несколько выстрелов по трамваю и скрылись. Информация об инциденте зафиксирована, решается вопрос об открытии уголовного дела.

"В результате происшествия пострадавших нет. Повреждены два окна и двери транспортного средства", - добавили в полиции.

Фото: последствия обстрела трамвая (t.me/h_saltovka)

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области мужчина устроил стрельбу в игорном заведении. По данным полиции, сначала он устроил драку с другими посетителями, а затем вернулся с оружием и начал стрелять в потолок. Работники зала рассказали, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

До этого в Ровно в одном из отделов полиции застрелился полицейский. По предварительным данным, он совершил самоубийство выстрелом из табельного оружия.

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