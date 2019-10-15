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У Харкові невідомі обстріляли трамвай

Новини » Надзвичайні події    15.10.2019 - 11:34
У Харкові невідомі обстріляли трамвай
Фото: наслідки обстрілу трамвая (t.me/h_saltovka)

В результаті інциденту ніхто не постраждав

У Харкові ввечері 14 жовтня невідомі обстріляли трамвай з пасажирами, в результаті інциденту потерпілих немає. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

Повідомляється, що інцидент стався на проспекті Тракторобудівників. За даними очевидців, під час руху невідомі зі сторони дамби зробили кілька пострілів по трамваю і зникли. Інформацію про інцидент зафіксовано, вирішується питання про відкриття кримінальної справи.

"В результаті події постраждалих немає. Пошкоджені два вікна і двері транспортного засобу", - додали в поліції.

Фото: наслідки обстрілу трамвая (t.me/h_saltovka)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сумській області чоловік влаштував стрілянину в гральному закладі. За даними поліції, спочатку він влаштував бійку з іншими відвідувачами, а потім повернувся зі зброєю і почав стріляти в стелю. Працівники залу розповіли, що він був у стані алкогольного сп'яніння.

До цього у Рівному в одному з відділів поліції застрелився поліцейський. За попередніми даними, він учинив самогубство пострілом з табельної зброї.

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