В Харькове нашли тайный склад танковых запчастей. Они предназначались оккупантам

"СБУ установила, что нелегальный тайник обустроил 61-летний харьковчанин. Он вступил в сговор с работниками местных предприятий военно-промышленного комплекса и организовал похищение и накопление танковых двигателей марки 5ТДФА", - пишет пресс-служба СБУ.

Суммарная стоимость выявленных комплектующих составляет около 1,5 млн долларов.

Как отмечают в СБУ, силовые агрегаты планировалось передать российским военным в случае их вторжения в Харьков. Этими же двигателями, которые хранились в подпольном хранилище - до сих пор комплектуются российские танки Т-64.

"На украинские танки аналогичной компоновки с начала двухтысячных годов устанавливаются существенно модернизированные двигатели с увеличенной мощностью и надежностью", - добавляет пресс-служба.

Обнаруженных комплектующих достаточно, чтобы отремонтировать половину танкового батальона.

"По данному факту следователи СБУ уже начали уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения)", - отмечает СБУ.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению всего круга причастных к преступлению лиц.