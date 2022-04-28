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В Харькове нашли тайный склад танковых запчастей. Они предназначались оккупантам

Фото: в Харькове нашли тайный склад танковых запчастей (фото ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Харькове сотрудники СБУ обнаружили подпольный склад танковых запчастей, которые были предназначены для российских оккупантов. В хранилище находились почти 20 танковых двигателей и другие комплектующие к бронетехнике.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"СБУ установила, что нелегальный тайник обустроил 61-летний харьковчанин. Он вступил в сговор с работниками местных предприятий военно-промышленного комплекса и организовал похищение и накопление танковых двигателей марки 5ТДФА", - пишет пресс-служба СБУ.

Суммарная стоимость выявленных комплектующих составляет около 1,5 млн долларов.

Как отмечают в СБУ, силовые агрегаты планировалось передать российским военным в случае их вторжения в Харьков. Этими же двигателями, которые хранились в подпольном хранилище - до сих пор комплектуются российские танки Т-64.

"На украинские танки аналогичной компоновки с начала двухтысячных годов устанавливаются существенно модернизированные двигатели с увеличенной мощностью и надежностью", - добавляет пресс-служба.

Обнаруженных комплектующих достаточно, чтобы отремонтировать половину танкового батальона.

"По данному факту следователи СБУ уже начали уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения)", - отмечает СБУ.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению всего круга причастных к преступлению лиц.

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