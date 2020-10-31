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В Харькове напали на журналистов, полиция возбудила дело

Харьков, Суббота 31 октября 2020 16:07
В Харькове напали на журналистов, полиция возбудила дело
Фото: журналисты (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Харькове группа неизвестных препятствовала местным журналистам снимать репортаж. Нарушители оттеснили журналистов с места съемки и пытались повредить камеры и мобильные телефоны.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Происшествие произошло вчера, 30 октября, возле супермаркета по улице Шевченко, когда журналисты освещали процесс строительства дороги.

"В это время к съемочным группам подбежали около десятка парней и толчками оттеснили группу журналистов в сторону супермаркета. Журналисты показали редакционные удостоверения, сообщили об осуществлении профессиональной деятельности, но группа мужчин начала выталкивать представителей СМИ с места проведения видеосъемки", - рассказали в полиции.

Сведения об этом событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 171 УК Украины, то есть воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Сейчас полиция устанавливает причастных к совершению преступления для их дальнейшего задержания. Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, недавно неизвестные избили главного редактора одной из одесских газет. Нападение произошло во время съемок сюжета.

Позже неизвестные бросили "коктейль Молотова" в офис этой редакции.

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Новости Украины Происшествия Харьковнападениежурналисты

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