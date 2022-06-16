В Харькове начали распространять фейки об угрозе химатаки: реакция Терехова

В Харькове противник распространяет информацию о том, что городу якобы грозит химическая атака и местные власти уже начали готовится к ней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Харькова Игоря Терехова .

"Я призываю вас не верить фейкам. Их сейчас целенаправленно продуцируют и распространяют. Нас не могут сломать и победить, поэтому нас пытаются запугать, деморализовать и посеять панику. Но у российского оккупанта ничего не получится", - подчеркнул Терехов.

По словам городского главы, среди местных начали сеять ложные слухи, что он приказал врачам Харькова закупить атропин на случай химической атаки.

Напомним, ранее стало известно, что в Харькове появились объявления с информацией о том, что КП "Жилкомсервис" якобы обращается к горожанам с просьбой оставлять открытыми свои квартиры. Эта информация является фейком.

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