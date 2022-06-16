ru ua
Чт, 16 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Харькове начали распространять фейки об угрозе химатаки: реакция Терехова

Новина українською →
Харьков, Четверг 16 июня 2022 19:59
В Харькове начали распространять фейки об угрозе химатаки: реакция Терехова Фото: Игорь Терехов, мэр Харькова (УНИАН)
Автор: Иван Носальский

В Харькове противник распространяет информацию о том, что городу якобы грозит химическая атака и местные власти уже начали готовится к ней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Харькова Игоря Терехова.

По словам городского главы, среди местных начали сеять ложные слухи, что он приказал врачам Харькова закупить атропин на случай химической атаки.

"Я призываю вас не верить фейкам. Их сейчас целенаправленно продуцируют и распространяют. Нас не могут сломать и победить, поэтому нас пытаются запугать, деморализовать и посеять панику. Но у российского оккупанта ничего не получится", - подчеркнул Терехов.

Напомним, ранее стало известно, что в Харькове появились объявления с информацией о том, что КП "Жилкомсервис" якобы обращается к горожанам с просьбой оставлять открытыми свои квартиры. Эта информация является фейком.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Игорь Терехов химическая атака Война России против Украины
NEWS
Макрон, Шольц и Драги приехали в Украину: что известно
Макрон, Шольц и Драги приехали в Украину: что известно
DAILY
Тарас Чмут: Без западного оружия война для Украины уже была бы закончена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тарас Чмут: Без западного оружия война для Украины уже была бы закончена