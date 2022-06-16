У Харкові почали розповсюджувати фейки про загрозу хіматаки: реакція Терехова

У Харкові противник поширює інформацію про те, що місту нібито загрожує хімічна атака і місцева влада вже почала готуватися до неї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Харкова Ігоря Терехова .

"Я закликаю вас не вірити фейкам. Їх зараз цілеспрямовано продукують та поширюють. Нас не можуть зламати та перемогти, тому нас намагаються залякати, деморалізувати та посіяти паніку. Але у російського окупанта нічого не вийде", - наголосив Терехов.

За словами міського голови, серед місцевих почали сіяти неправдиві чутки, що він наказав лікарям Харкова закупити атропін на випадок хімічної атаки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Харкові з'явилися оголошення з інформацією про те, що КП "Жилкомсервіс" нібито звертається до городян із проханням залишати відкритими свої квартири. Ця інформація є фейком.

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