В Харькове мужчина умер от ботулизма

42-летний мужчина умер от ботулизма сегодня в реанимации

В Харькове сегодня утром, 15 августа 2018 года, мужчина умер от ботулизма. Об этом сообщает местное издание "Городской Дозор" со ссылкой на пресс-службу Харьковской облгосадминистрации.

Как сообщается, 42-летний мужчина умер сегодня в реанимации. Также известно о госпитализации его 48-летней жены, она находится в тяжелом состоянии.

Отмечается, что супруги были доставлены в областную инфекционную больницу, им была введена сыворотка. По данным пресс-службы облгосадминистрации, причиной заболевания мог стать покупной лещ, которого накануне ели супруги.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в конце июля текущего года в Киеве зафиксировали два случая заболевания ботулизмом. Оба пострадавших употребляли рыбу, самостоятельно выловленную и вяленую.

Кроме того, сообщалось, что в Запорожской области врачи зафиксировали десять случаев заболевания ботулизмом с начала года.

Также сообщалось, что в Украину 2 июля прибыла партия сывороток против ботулизма в качестве гуманитарной помощи от Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).