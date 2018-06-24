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В Харькове мужчина расстрелял семью

НовостиПроисшествия    24.06.2018 - 15:45
Иллюстративное фото (Pixabay)
Иллюстративное фото (Pixabay)

Сейчас злоумышленник задержан

В Харькове мужчина расстрелял семью, в результате происшествия муж и жена скончались на месте, 13-летний ребенок госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщается, что тела застреленных 40-летних мужчины и женщины, а также их раненого ребенка обнаружила в квартире соседка. Так, правоохранители установили, что возле подъезда дома некоторое время находился подозрительный автомобиль, который затем уехал в неизвестном направлении.

На данный момент злоумышленник задержан.

"Злоумышленника задержали по ориентировке на выезде из Харькова. В автомобиле мужчины обнаружено огнестрельное оружие. Следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство. На месте происшествия работают правоохранители", - отмечается в сообщении.

 

Фото: задержание (npu.gov.ua)

Напомним, ранее в Оболонском районе Киева в одном из ресторанов владелец заведения открыл стрельбу по посетителям, в результате один человек погиб, еще двое ранены. 

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Теги публикации: Харьков, Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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