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В Кривом Роге забили до смерти двух мужчин

Новости » Происшествия     24.12.2019 - 10:41
В Кривом Роге забили до смерти двух мужчин
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиции задержала трех подозреваемых в избиении людей в Кривом Роге

В Кривом Роге в Долгинцевском районе трое пьяных мужчин забили до смерти двух людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Отмечается, что трое пьяных мужчин с одной стороны начали обвинять двух знакомых в краже техники и еды. В результате между ними возникла драка, во время которой они нанесли двум потерпевшим многочисленные удары руками и ногами в различные участки тела. От полученных телесных повреждений мужчины скончались.

Полиции задержала трех подозреваемых. Ими оказались местные жители 26, 27 и 46 лет. Они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Напомним, в Краматорске полиция задержала мужчину, который в течение часа дважды напал на полицейскую. Мужчина дважды ударил в лицо полицейскую.Также пострадал и ее напарник из патрульной полиции.

Кроме того, в Запорожской области вооруженный ножом мужчина совершил нападение на людей, в результате чего один человек погиб, еще трое получили ранения.

РБК-Украина писало, что в конце октября в Запорожской области неизвестный совершил ножевое нападение на активистку Анжелику Белову. Позже полиции удалось задержать нападавшего.

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