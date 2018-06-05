По данному факту открыто уголовное производство

В Харькове мужчина обнаружил коробку с боеприпасами возле гаража на улице Академика Проскуры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.

Как отмечается, 38-летний мужчина обнаружил подозрительную коробку возле арендованного гаража и сообщил об этом правоохранителям.

"Взрывотехники изъяли с места происшествия 179 разнокалиберных патронов, гранаты Ф-1 и РГН, пять взрывателей", - говорится в сообщении.

В настоящее время изъятое направлено на исследование, происхождение и принадлежность боеприпасов устанавливается. По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

#поліція_Харківщини На улице Академика Проскуры в Харькове выявлено коробку с боеприпасами Взрывотехники изъяли из... Опубликовано Полиция Харьковщины 4 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители разоблачили заместителя директора одной из столичных гимназий, который обоснованно подозревается в подделке документов, незаконном хранении боеприпасов и психотропных средств.