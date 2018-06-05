Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Харькове мужчина обнаружил коробку с боеприпасами

НовостиПроисшествия    05.06.2018 - 05:27
Фото: обнаруженные боеприпасы (facebook.com/police.kharkov)
Фото: обнаруженные боеприпасы (facebook.com/police.kharkov)

По данному факту открыто уголовное производство

В Харькове мужчина обнаружил коробку с боеприпасами возле гаража на улице Академика Проскуры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.

Как отмечается, 38-летний мужчина обнаружил подозрительную коробку возле арендованного гаража и сообщил об этом правоохранителям.

"Взрывотехники изъяли с места происшествия 179 разнокалиберных патронов, гранаты Ф-1 и РГН, пять взрывателей", - говорится в сообщении.

В настоящее время изъятое направлено на исследование, происхождение и принадлежность боеприпасов устанавливается. По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

 

#поліція_Харківщини На улице Академика Проскуры в Харькове выявлено коробку с боеприпасами Взрывотехники изъяли из...

Опубликовано Полиция Харьковщины 4 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители разоблачили заместителя директора одной из столичных гимназий, который обоснованно подозревается в подделке документов, незаконном хранении боеприпасов и психотропных средств.

В Иордании полиция задержала 60 протестующих против роста тарифов Суд по делу Кернеса перенесли на 11 июня
Теги публикации: Харьков, полиция, боеприпасы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Все умрут без вариантов": заместитель Супрун назвал лечение онкобольных нецелесообразным
Трое детей остались без мамы: в страшном ДТП погибла "Миссис мира 2018"
"Хайпуем!": известный блогер записал песню-пародию о Бабченко
Олег Ляшко женился: стали известны подробности бракосочетания (видео)
On Top