За даним фактом відкрито кримінальне провадження

У Харкові чоловік виявив коробку з боєприпасами біля гаражу на вулиці Академіка Проскури. Про це йдеться у повідомленні прес-служби головного управління Національної поліції у Харківській області у Facebook.

Як зазначається, 38-річний чоловік виявив підозрілу коробку біля орендованого гаражу та повідомив про це правоохоронців.

"Вибухотехніки вилучили з місця події 179 різнокаліберних патронів, гранати Ф-1 та РГН, п’ять підривачів", - йдеться у повідомленні.

Наразі вилучене направлено на дослідження, походження та належність боєприпасів встановлюється. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

#поліція_Харківщини На вулиці Академіка Проскури у Харкові виявлено коробку з боєприпасами Вибухотехніки вилучили з... Опубліковано Поліція Харківщини 4 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві правоохоронці викрили заступника директора однієї зі столичних гімназій, який обґрунтовано підозрюється у підробленні документів, незаконному зберіганні боєприпасів та психотропних засобів.