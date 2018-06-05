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У Харкові чоловік виявив коробку з боєприпасами

НовиниНадзвичайні події    05.06.2018 - 05:27
Фото: виявлені боєприпаси (facebook.com/police.kharkov)
Фото: виявлені боєприпаси (facebook.com/police.kharkov)

За даним фактом відкрито кримінальне провадження

У Харкові чоловік виявив коробку з боєприпасами біля гаражу на вулиці Академіка Проскури. Про це йдеться у повідомленні прес-служби головного управління Національної поліції у Харківській області у Facebook.

Як зазначається, 38-річний чоловік виявив підозрілу коробку біля орендованого гаражу та повідомив про це правоохоронців.

"Вибухотехніки вилучили з місця події 179 різнокаліберних патронів, гранати Ф-1 та РГН, п’ять підривачів", - йдеться у повідомленні.

Наразі вилучене направлено на дослідження, походження та належність боєприпасів встановлюється. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

 

#поліція_Харківщини На вулиці Академіка Проскури у Харкові виявлено коробку з боєприпасами Вибухотехніки вилучили з...

Опубліковано Поліція Харківщини 4 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві правоохоронці викрили заступника директора однієї зі столичних гімназій, який обґрунтовано підозрюється у підробленні документів, незаконному зберіганні боєприпасів та психотропних засобів.

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Теги публікації: Харків, полиция, боеприпасы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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