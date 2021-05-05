В Харькове капитально ремонтируют кольцевую дорогу, - " Укравтодор"

В Харькове капитально ремонтируют кольцевую дорогу. По президентской программе "Большая стройка" на 58 км по маршруту Песочин - Пятихатки - Рогань - Безлюдовка полностью обновят покрытие, установят новые автомобильные знаки, появится новая разметка и обочины.

Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора" в Facebook.

Работы на Харьковской окружной планируют завершить за 2 года, стоимость проекта составляет 1,8 млрд грн.

Как сообщает "Укравтодор", сейчас здесь армируют асфальтобетон для того, чтобы повысить несущие способности дороги и предотвратить появление трещин.

На минувшей неделе дорожники начали устраивать армирующие геосинтетические материалы и георешетки из композитной арматуры на участке дороги М-03, которая является частью Харьковской кольцевой.

Как поясняют в "Укравтодоре", армирующий синтетический материал используют для укрепления слоев нежесткой дорожной одежды в виде георешеток, геотекстиля или геокомпозита на основе полимеров.

В то же время композитная арматура, состоящая из волокон термореактивных смол, служит для сцепления с бетоном и делает покрытие более надежным.

Всего на конец апреля на Харьковской объездной успели сделать 16 км первого слоя покрытия и отфрезеровать 33,2 км старого покрытия.