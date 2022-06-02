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У Харкові змінять графік роботи метро

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Харків, Четвер 02 червня 2022 11:23
У Харкові змінять графік роботи метро Фото: у Харкові метро буде працювати більше (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Харкові планують змінити графік роботи метрополітену. Громадський транспорт розпочинатиме роботу о 6:30.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова в ефірі телемарафону.

За його словами, час роботи метро збільшать. Нововведення почнуть діяти з суботи, 4 червня.

"Починаючи з суботи, ми змінимо графік руху поїздів. Поїзди ходитимуть з 06:30 до 20:00. Сьогодні вони ходять по режиму з 7 ранку до 7 вечора", - заявив Терехов.

Варто зазначити, що Харківський метрополітен відновив роботу 24 травня. Інтервал між поїздами становить близько пів години.

Нагадаємо, нещодавно у Харківській області скоротили час комендантської години, тепер він діє з 22:00 до 6:00.

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Харків метро
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