У Харкові змінять графік роботи метро
У Харкові планують змінити графік роботи метрополітену. Громадський транспорт розпочинатиме роботу о 6:30.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова в ефірі телемарафону.
За його словами, час роботи метро збільшать. Нововведення почнуть діяти з суботи, 4 червня.
"Починаючи з суботи, ми змінимо графік руху поїздів. Поїзди ходитимуть з 06:30 до 20:00. Сьогодні вони ходять по режиму з 7 ранку до 7 вечора", - заявив Терехов.
Варто зазначити, що Харківський метрополітен відновив роботу 24 травня. Інтервал між поїздами становить близько пів години.
Нагадаємо, нещодавно у Харківській області скоротили час комендантської години, тепер він діє з 22:00 до 6:00.
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