У Харкові змінять графік роботи метро

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова в ефірі телемарафону.

За його словами, час роботи метро збільшать. Нововведення почнуть діяти з суботи, 4 червня.

"Починаючи з суботи, ми змінимо графік руху поїздів. Поїзди ходитимуть з 06:30 до 20:00. Сьогодні вони ходять по режиму з 7 ранку до 7 вечора", - заявив Терехов.

Варто зазначити, що Харківський метрополітен відновив роботу 24 травня. Інтервал між поїздами становить близько пів години.