В Харькове грузовик упал с моста, есть пострадавший

В Харькове грузовой автомобиль упал с моста, водитель автомобиля в тяжелом состоянии доставлен больницу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Сообщается, что водитель автомобиля в тяжелом состоянии доставлен в городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи. Врачи борются за его жизнь.

"Сообщение о ДТП поступило в полицию 5 августа около 10:00. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Автомобиль КамАЗ перевозил песок. Во время движения по окружной дороге грузовик упал с моста. Водителя доставили в больницу. Медики констатировали у него тяжелые травмы и готовят его к операции", - сообщили в полиции.

Фото: грузовой автомобиль, который упал с моста (hk.npu.gov.ua)

Напомним, в Харьковской области в городе Люботине в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.

Как сообщало РБК-Украина, в Закарпатской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и скутера пострадали женщина и годовалый ребенок. В пятницу, 2 июля, около 13:40 в селе Хустец произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ 2106 и скутера, за рулем которого находилась женщина с годовалым ребенком.