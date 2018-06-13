У Харкові вантажівка зіткнулася з маршруткою, є постраждалі

Внаслідок ДТП у Харкові постраждали 4 особи

У Харкові у Немишлянському районі міста сьогодні, 13 червня 2018 року, вантажівка зіткнулася з маршруткою, внаслідок чого постраждали 4 особи. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

"У Немишлянському районі сталося зіткнення вантажівки та маршрутного автобуса. В результаті аварії за медичною допомогою звернулося четверо громадян", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, дорожньо-транспортна пригода сталася близько 12:00 на проспекті Олександрівському на зупинці "Високовольтна".

Повідомляється, що водій вантажівки "Урал" не впорався з керуванням та допустив зіткнення з маршруткою на зупинці, внаслідок чого постраждали четверо пасажирів автобуса.

Інформація про ДТП у Харкові внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Немишлянського відділу поліції.

#поліція_Харківщини #ДТП У Немишлянському районі сталося зіткнення вантажівки та маршрутного автобуса В результаті... Опубліковано Поліція Харківщини 13 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні у Харкові вантажівка на смерть збила пішохода.