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Інтерв'ю

У Харкові вантажівка зіткнулася з маршруткою, є постраждалі

НовиниНадзвичайні події    13.06.2018 - 14:24
Фото: ДТП у Харкові (facebook.com/police.kharkov)
Фото: ДТП у Харкові (facebook.com/police.kharkov)

Внаслідок ДТП у Харкові постраждали 4 особи

У Харкові у Немишлянському районі міста сьогодні, 13 червня 2018 року, вантажівка зіткнулася з маршруткою, внаслідок чого постраждали 4 особи. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області. 

"У Немишлянському районі сталося зіткнення вантажівки та маршрутного автобуса. В результаті аварії за медичною допомогою звернулося четверо громадян", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, дорожньо-транспортна пригода сталася близько 12:00 на проспекті Олександрівському на зупинці "Високовольтна".

Повідомляється, що водій вантажівки "Урал" не впорався з керуванням та допустив зіткнення з маршруткою на зупинці, внаслідок чого постраждали четверо пасажирів автобуса.

Інформація про ДТП у Харкові внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Немишлянського відділу поліції.

 

#поліція_Харківщини #ДТП У Немишлянському районі сталося зіткнення вантажівки та маршрутного автобуса В результаті...

Опубліковано Поліція Харківщини 13 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні у Харкові вантажівка на смерть збила пішохода.

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Теги публікації: ДТП, Харків, полиция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новини України, пенсионная реформа, ООС
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