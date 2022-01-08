UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Харькове горело студенческое общежитие. Спасатели эвакуировали более 100 человек

Автор: Ольга Белей

В пятницу, 7 января, произошел пожар в студенческом общежитии Харьковского национального университета им. Каразина на ул. Алчевских, 46. Спасатели эвакуировали 106 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Сообщение о пожаре поступило в ГСЧС 7 января, в 21:11.

"По прибытию к месту пожара было установлено, что в комнате на 3 этаже пятиэтажного общежития горят личные вещи. Площадь пожара составила около 4 кв.м. Из-за сильного задымления необходима была срочная эвакуация студентов с верхних этажей общежития", - говорится в сообщении.

Фото: пожар в студенческом общежитии в Харькове

Личным составом подразделений ГСЧС было эвакуировано 106 человек.

Фото: пожар в студенческом общежитии в Харькове

В 21:31 спасателям удалось пожар локализировать, а уже в 22:37 полностью ликвидировать. В спасательной операции было задействовано 5 единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава ГСЧС.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, 8 января, в российском городе Кемерово произошел пожар в пансионате для пожилых людей. В результате пожара погибли четыре человека.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пожар