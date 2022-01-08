В Харькове горело студенческое общежитие. Спасатели эвакуировали более 100 человек

Сообщение о пожаре поступило в ГСЧС 7 января, в 21:11.

"По прибытию к месту пожара было установлено, что в комнате на 3 этаже пятиэтажного общежития горят личные вещи. Площадь пожара составила около 4 кв.м. Из-за сильного задымления необходима была срочная эвакуация студентов с верхних этажей общежития", - говорится в сообщении.

Фото: пожар в студенческом общежитии в Харькове

Личным составом подразделений ГСЧС было эвакуировано 106 человек.

Фото: пожар в студенческом общежитии в Харькове

В 21:31 спасателям удалось пожар локализировать, а уже в 22:37 полностью ликвидировать. В спасательной операции было задействовано 5 единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава ГСЧС.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.