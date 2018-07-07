В Харькове горел многоэтажный дом, спасены 24 человека

В ходе спасательной операции были эвакуированы 85 жильцов дома

В Харькове ночью 7 июля в одном из пятиэтажных жилых домов произошел пожар на площади 80 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС сообщили, что жители квартир на четвертом этаже, где находился эпицентр возгорания, не могли самостоятельно покинуть помещение. Для их спасения были использованы автолестницы.

Так, всего были спасены 24 человека, из них двое - дети, а также эвакуированы 85 жильцов дома.

Отметим, что вероятной причиной пожара спасатели назвали короткое замыкание электропровода бытовой техники.

Напомним, 6 июля пожар на рынке в Славянске (Донецкая область) был ликвидирован, в результате пожара пострадали два человека.